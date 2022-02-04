طالب بشطبه .. حمدالله يتقدم بشكوى ضد "غامدي" النصر

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن تقدم عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد بشكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي بناديه السابق "النصر" طالب خلالها بشطبه.

النصر كان قد فسخ عقد مهاجمه المغربي في نوفمبر الماضي من طرف واحد وبأسباب قانونية تضمن للنادي حقوقه المالية، وقد أعلن الاتحاد بعدها التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

ماذا قيل عن شكوى حمدالله ضد الغامدي؟

صحيفة الجزيرة أوضحت أن حمدالله تقدم بشكواه لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد اتهم الغامدي بمخالفة ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية والنظام الأساسي للاتحاد.

وقد طالب اللاعب المغربي بشطب المدير التنفيذي لنادي النصر، وزود المؤسسة الرياضية بنسخة من الشكوى ممثلة برئيس اللجنة الأولمبية السودية ورئيس اتحاد كرة القدم.

ولم ينشر نادي النصر أو حمدالله أي تعليق يؤكد أن ينفي صحة ما كشفت عنه الجزيرة، علمًا بأن بداية الخلاف الذي أدى في النهاية لرحيل اللاعب عن الفريق الأصفر كان مشادة جمعته مع الغامدي.

كيف كانت مسيرة حمدالله مع النصر؟

قصة حمدالله مع الفريق السعودي بدأت صيف 2018 حين انضم له قادمًا من الدوري القطري عقب فسخ عقده مع نادي الريان، وقد تألق في الموسم الأول وتُوج هدافًا للدوري السعودي، بل وخطف رقم حمزة إدريس كأفضل هداف في موسم واحد من دوري المحترفين، وقد قاد النصر كذلك للفوز باللقب.

حافظ صاحب الـ30 عامًا على مستواه وأرقامه الرائعة وتُوج هدافًا للموسم الثاني من الدوري السعودي، لكن المشاكل والأزمات بدأت تجد طريقها للاعب وعلاقته مع النصر في الموسم الثالث، سواء لأمور تعاقدية أو تعرضه للإصابات أكثر من مرة.

بدأ حمدالله الموسم الجاري جيدًا مع الفريق وأشاد العديد بالتزامه، لكن كان واضحًا أنه لم يستعد مستواه الكبير الذي وصل به إلى السعودية، إذ لم يُحرز سوى 5 أهداف في الدوري السعودي وهدف واحد في دوري أبطال آسيا.

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