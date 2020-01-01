كاي هافيرتس.. ألماني بمهارة لاتينية، هل ريال مدريد الأنسب له؟

موهبة بارزة، فما هي مميزاته كلاعب وإلى أين ينتقل؟

برز كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، باعتباره أحد أفضل المواهب الصاعدة بسرعة الصاروخ في كرة القدم الأوروبية، وتمكن من أن يجذب أنظار أغلب الأندية العملاقة، ليصير هو حديث سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مع اعتراف ناديه باستحالة الإبقاء عليه بعد انفجاره إلى هذا الحد.

لم يُكمل هافيرتس عامه الـ21 بعد، ورغم ذلك خاض أكثر من 100 مباراة على صعيد الدوري الألماني، كما سجل 36 هدفًا وصنع 25 آخرين، إلى جانب مشاركته في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والأهم أنه مثّل منتخب ألمانيا في سبع مباريات دولية وسجل هدفًا وحيدًا.

الموسم الحالي تقلد هافيرتس شارة القيادة في باير ليفركوزن، انفجرت موهبته أكثر وأكثر بعد وصول بيتر بوش لقيادة فريق مصنع الأدوية، فما السر خلف ذلك؟ والأهم، هل حقًا ريال مدريد هي وجهته الأنسب في المرحلة المقبلة؟ أم قد تكون تجربة شبيهة بما حدث لنوري شاهين في 2011، عندما كان أهم نجم في ألمانيا ثم فشل فشلًا ذريعًا في النادي الملكي؟

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مركز جديد وأدوار جديدة أشعلت أداء كاي هافيرتس

تولى بيتر بوش قيادة ليفركوزن خلفًا لهايكو هيرليش في يناير 2019، يمكن ملاحظة أن المدرب الهولندي كان فطنًا إلى قدرات هافيرتس أكثر من سابقه، وعمد في الموسم الجديد على استغلال قدراته بالصورة المثالية التي حوّلته من مجرد شاب واعد إلى نجم من نجوم البوندسليجا.

هافيرتس بمقدوره أن يلعب في دور صانع الألعاب الكلاسيكي رقم 10، ويمكن الاعتماد عليه في منتصف الملعب بمركز 8 باعتبار أن قدرته على التمرير ونقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم مميزة، لكن كان لبوش وجهة نظر أخرى أضفت رونقًا خاصًا للاعبه.

اعتمد بوش على هافيرتس كمهاجم وهمي، يأتي من الخلف على غفلة من الدفاعات ويستغل بذلك ميزة من أهم مميزاته وهي التكملة في منطقة الجزاء، مع وجود الثنائي كيفن فولاند ولوكاس ألاريو، وهما مهاجمان صريحان يتسمان بما يسخر منه أغلب الجمهور "فتح المساحات" ، انفجر هافيرتس على الفور.

الأرقام تتحدث عن نفسها، في أول 6 شهور لبوش سجل هافيرتس 11 هدفًا في الدور الثاني للبوندسليجا، بينما سجل 6 فقط مع هيرليش عندما كان صانع ألعاب كلاسيكي وفي بعض الأحيان في خط الوسط، وفي الموسم الجديد، سجل 16 هدفًا.

من المميزات التي حوّلت مسيرة هافيرتس هي شخصيته القوية، ليس أدل على ذلك من أنه انخرط في الفريق الأول لليفركوزن في سن 17 عامًا ليكون من أصغر 5 لاعبين في تاريخ البوندسليجا، ونظرًا لثقته الكبيرة في نفسه، تمكن من حجز مكانة أساسية منذ ذلك الحين وحتى الآن.

المهارة التي يتمتع بها هافيرتس لا توجد كثيرًا في اللاعبين الألمان، نادرًا ما تواجد لاعب مهاري صاحب قدم يسرى يلعب من العمق أكثر من الأطراف، ربما أن تجربته شبيهة بالثنائي ماركو رويس ويوليان دراكسلر في استثنائية قدراته واختلافها عن قدرات بقية المواهب الألمانية وإن اختلفت مميزاتهما عن هافيرتس بالتأكيد.

للوهلة الأولى إن نظرت إلى ما يُقدمه هافيرتس فستقول أنه لاتيني وليس ألماني، الطريقة التي يتحرك بها في المساحات مستغلًا إياها لا توجد كثيرًا هذه الأيام، الشعور بالمكان والقدرة التهديفية، أمور تُبشِّر أي نادٍ سينتقل له أنه بصدد التعاقد مع نجم كبير بكل المقاييس.

هافيرتس إلى ريال مدريد؟ هل النادي الملكي الوجهة الأنسب له؟

ريال مدريد هو النادي الأكثر اهتمامًا بهافيرتس بحسب كل التقارير، وقد قدمت الإدارة المدريدية بالفعل عرضًا بقيمة 80 مليون يورو للظفر به، لكن إدارة ليفركوزن رفضت الأمر وطالبت بـ100 مليون يورو، آخر الأنباء تقول أن إدارة فلورنتينو بيريز تفكر في صفقة تبادلية، 2 من الشباب ومبلغ مالي مقابل ضم الدولي الألماني.

يمكن تصنيف هافيرتس على أنه نسخة مطوّرة من خاميس رودريجيز، نسخة أكثر مهارة وسرعة وثقة، ما يطرح أسئلة كثيرًا حول إذا ما كان ريال مدريد هو الوجهة المناسبة له أو زين الدين زيدان الذي لا يعتمد على صانع ألعاب أو مهاجم وهمي، هو المدرب الأمثل ليطور مسيرته؟

الحقيقة أن الإجابة على هذه الأسئلة مجهولة، ولكن وفقًا للمعطيات الحاضرة، فهافيرتس لن يقدم إضافة كبرى في منتصف الملعب، ومن المستحيل الاعتماد عليه كصانع ألعاب، فهل يكون مهاجمًا وهميًا يستغل مساحات كريم بنزيما؟ أمر غير منطقي أيضًا، زيدان يفضل الأطراف واللعب التقليدي، لذلك فيبدو أن ريال مدريد ليس المكان الأنسب له حاليًا.

إنجلترا أم إسبانيا أم مفاجأة باستمراره في ألمانيا؟

تشيلسي ومانشستر يونايتد من ضمن الأندية المهتمة بهافيرتس أيضًا، ولكن هل الاهتمام سيستمر طويلًا؟ البلوز ضم تيمو فيرنر بالفعل وهو يقوم بأدوار شبيهة إلى حد ما في الهجوم، أما يونايتد فلا فرص له في وجود بول بوجبا وبرونو فيرنانديش.

يظهر هنا بايرن ميونخ كمهتم كبير جدًا بالتعاقد مع صاحب الـ20 عامًا، لكن العائق الوحيد هو الأموال، لن يدفع بايرن 100 مليون يورو هذا الصيف، رغم أنه من الناحية النظرية سيكون الوجهة المناسبة له مع تقدم توماس مولر في العمر وعدم وجود أي لاعب شبيه لإمكانياته في كتيبة هانزي فليك.

مع ضم ليوري ساني الذي بات وشيكًا، أمن بايرن جبهاته، يتبقى فقط العمق، كم الفرص الذي يصل إلى مولر حاليًا لو وُجِد لهافيرتس سيصير هدافًا للفريق مناصفةً مع ليفاندوفسكي، طريقة بايرن نفسها تنطوي على وجود مهاجم وهمي، كل السبل تقول أن أليانز آرينا هو المكان المثالي لخطوة هافيرتس الجديدة.

تُشير آخر التقارير إلى أن هافيرتس يفضل الانتقال إلى الكرة الإسبانية عن الإنجليزية، أمر منطقي نظرًا لقدراته وطبيعة الكرة التي يلعبها، في ظروف أخرى كان ليكون مثاليًا لبرشلونة على وجه التحديد، ولا يزال رغم التخبط في النادي الكتالوني بمقدوره تقديم الإضافة، لكن من الناحية العملية الصفقة مستحيلة بسبب الأموال.