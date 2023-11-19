بعدما كان "مضطرًا" .. ستيفن جيرارد يعارض نفسه حول أسباب قبوله العمل في السعودية مع الاتفاق

أسباب جديدة من جيرارد حول كواليس موافقته على عرض الاتفاق..

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مع مرور الوقت يكشف المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد المزيد حول أسباب قبوله مهمة قيادة الاتفاق السعودي، لكن الغريب في الأمر أن تصريحاته تختلف في كل مرة..

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في الثالث في يوليو الماضي، أعلن النادي السعودي تعاقده رسميًا مع الإنجليزي، بعدما كان رافضًا تولي المهمة في البداية، إذ قام بزيارة النادي ثم غادر بعدها وصرح في القنوات الأجنبية برفضه القاطع لقبول المهمة، لكن تغير الوضع بعد ذلك.

وبسؤاله في أغسطس الماضي حول أسباب قبول قيادة النواخذة، كشف عن أنه كان "مضطرًا" في ظل سحب الأندية الإنجليزية لعروضها من على طاولته وبقاء الاتفاق وحيدًا. (طالع التفاصيل)

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لكن اختلفت تصريحات الليلة، مؤكدًا أنه امتلك عدة عروض إلا أن وضع الاتفاق أثاره، إذ قال خلال تصريحاته لحساب رابطة الدوري السعودي عبر منصة "إكس": "أعتقد عند وصول الأفضل في العالم كريستيانو رونالدو إلى السعودية في يناير، صفقة ضخمة بالطبع، من ستة أشهر كنت أشاهد نتائجه وبعض مبارياته ولحظاته في الدوري، أظن من تلك اللحظة بدأت شعبية الدوري السعودي حول العالم تزداد، بجانب أنه تبعه الكثير من المواهب والأسماء الكبيرة".

وأضاف: "كل هذا تصادف مع بحثي عن فرصة عمل جديدة، لذلك كنت منبهرًا عند مشاهدة الدوري من بعيد، وعندما أتى مدير أعمالي بعدة عروض، كنت متحمسًا لاستكشافهم، وعرض الاتفاق كان الأكثر إثارة بالنسبة لي، أظن أنني وقعت لنادي إدارته لديها الكثير من الشغف وهم متفهمون وضع الفريق، يدركون أنه يحتاج إلى البناء وسيستغرق الأمر وقتًا، هذا السبب الذي جعلني أهتم وأفكر بهذا العرض، لأنني أظن أن مهنة التدريب تحتاج إلى الوقت".

يشار إلى أن جيرارد قاد الاتفاق في 13 مباراة من دوري روشن السعودي الموسم الجاري، فاز في ست منها، وتعادل في أربع، بينما خسر ثلاثة لقاءات، ليحتل حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة مبتعدًا عن الصدارة بفارق 13 نقطة.

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