بتواضع كبير .. جيرارد يكشف السر "الصادم" لقبوله عرض الاتفاق

نجم ليفربول السابق بدأ مشواره في دوري روشن بالفوز على النصر

SHAHID

بتواضع كبير غير معتاد لدى النجوم في كرة القدم، كشف ستيفن جيرارد سر قبوله تدريب الاتفاق السعودي، والذي لا يُوصف بأقل من كلمة صادم!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أسطورة الكرة الإنجليزية ونادي ليفربول تحديدًا أكد أن رغبته بعدم البقاء دون عمل وخارج كرة القدم كان الدافع الأهم خلف قبوله العرض السعودي، مشيرًا إلى أنه كان العرض الوحيد المتاح بعد سحب ناديين إنجليزيين عرضيهما للتعاقد معه.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميل أونلاين" "كان لدي عرضين من ناديين يلعبان في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" لكني اتخذت القرار الذي شعرت أنه المناسب لي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

أوضح "مع الوقت، أصبح عرض الاتفاق هو الأفضل على الطاولة وانعدمت فرص العرضين الأخيرين، لقد سحب الناديان عرضيهما للتعاقد معي، لم أكن أنا صاحب القرار. قبلت عرض الاتفاق فيما بعد لأنني لم أرغب بأن أكون دون وظيفة وخارج كرة القدم لمدة أطول".

يُشار إلى أن جيرارد افتتح مشواره مع الاتفاق في دوري روشن السعودي بالفوز على النصر 2-1 رغم التأخر منذ الدقيقة الثالثة بهدف ساديو ماني.

SHAHID