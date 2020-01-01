كانافارو: يوفنتوس لم يعد مهيمناً كما كان ولاتسيو لن يصمد

المدافع الإيطالي السابق يتحدث عن الصراع المشتعل في الدوري الإيطالي هذا الموسم

يعتقد فابيو كانافارو اللاعب الإيطالي السابق والمدير الفني الحالي، أن يوفنتوس لم يعد مهيمناً على الكرة الإيطالية كما كان في السابق، مشيراً إلى أن لاتسيو لن يستطع مواصلة منافسة إنتر ويوفنتوس.

ويمر يوفنتوس بفترة من تراجع النتائج في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ تعرض للخسارة مرتين في آخر ثلاث مباريات له بالمسابقة

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وقال كانافارو في تصريحات صحفية: "يوفنتوس لم يعد مهيمن على الكرة الإيطالية كما كان الموسم السابق، ولكنه مازال في القمة، وفي أوروبا لا أعتقد انهم سيواجهون أي مشاكل مع ليون".

وواصل: "يجب أن يكون لاعبيهم في أفضل حالاتهم، عندما يصل الفريق إلى أبريل ومايو، النادي استثمر كثيراً للفوز بدوري أبطال أوروبا، الأمر يحتاج إلى التحلي بالصبر لتحسين حالة الفريق".

وتابع: "أشعر بالسعادة عندما أرى الثلاثي ديبالا ورونالدو وهيجواين معاً، ولكن المدرب يراهم كل يوم في التدريبات ويعرف حالتهم أكثر من الجميع".

وعن حالة لاتسيو قال صاحب الـ 46 عاماً: "لاتسيو لديه لاعبين رائعين، ولكن ليس بجودة لاعبي يوفنتوس وإنتر، لذلك لا أعتقد أنهم سيكونوا قادرين على مواكبة السيدة العجوز والنيراتزوري".

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وأضاف: "مباراة إنتر ولاتسيو يوم الأحد القادم، ستحدد إلى أي مدى يستطيع الفريق الوصول".

ويحتل إنتر صدارة ترتيب السيري آ برصيد 54 نقطة، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يحل لاتسيو ثالثاً برصيد 53 نقطة.