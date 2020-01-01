إنتر يكسب الجولة الأولى في معركته مع بيكهام

لن يتنازل النادي عن حقه أبدًا..

انتصر إنتر في أول جولة من المعركة القانونية القائمة بينه وبين إنتر ميامي الأمريكي والذي يُشارك ديفيد بيكهام في ملكيته.

إنتر رفع قضية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد ميامي نتيجة استخدام نفس الاسم مع قرب شعارهما من شعار النيراتزوري.

الأمر كان خطيرًا لأنه تسبب في فشل إنتر إيطاليا في الحصول على رخصة بالولايات المتحدة فيما يتعلق بحقوقه التجارية الحصرية.

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ديفيد بيكهام يمتلك أقل من 10% من أسهم النادي الذي سيشارك في الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه بالموسم المقبل.

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الاتحاد الأمريكي هو أحد الأطراف الضالعة والأكثر صراعًا مع إنتر بسبب ارتباطهم القانون بميامي، وقد تواجد محاميهم أمام القضاء مساء اليوم.

وعلى الرغم من تقديمهم لأفكار بأن هناك المئات من الأندية تُكنى بإنتر حول العالم، لكن موقفهم القضائي ضعيف للغاية.

يذكر أن إنتر يسعى إلى زيادة شعبيته في أمريكا الشمالية ويذهب سنويًا في الصيف إلى هناك لجني الأموال والشعبية قدر المستطاع.