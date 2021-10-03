كانافارو لإبراهيموفيتش: تخيف الجميع ماعدا أنا!

كانافارو يبعث رسالة خاصة إلى زلاتان إبراهيموفيتش.

هنأ فابيو كانافارو أسطورة منتخب إيطاليا السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الأربعين.

كانافارو الذي لعب في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي بين عامي 2004 و2006، تزامل مع إبراهيموفيتش في صفوف "السيدة العجوز" ولعبا سويًا لموسمين في النادي الإيطالي قبل فضيحة "الكالتشيوبولي" وهبوط يوفنتوس إلى الدرجة الثانية.

كانافارو رحل في صيف 2006 إلى ريال مدريد الإسباني، فيما قرر إبراهيموفيتش في الصيف نفسه البقاء في إيطاليا واللعب لصالح نادي إنتر.

وقال كانافارو موجهًا رسالة إلى زلاتان عبر صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أطيب التمنيات يا صديقي، أنت تبلغ من العمر 40 عامًا ولكنك تتمتع بلياقة بدينة استثنائية، وما زلت تخيف الكثير من المدافعين، لكن ليس أنا".

وأضاف: "هل تتذكر عندما وصلت إلى يوفنتوس، وفي التدريب معي ومع تورام لم تر الكرة أبدًا؟ ذات يوم سألت، لكن متى سأستمتع؟ أجبتك لاحقًا".

وتابع: "الآن أنت تعيش هذا الموقف الذي لم يفهمه الآخرون، لكنك جعلت شخصيتك واضحة للجميع".

وأكمل: "لطالما كنت منبهرًا بنابولي، والحديث الذي أخبرتك به عنها، وحافظُت على وعدي لك في أول فرصة".

واختتم كانافارو تهنئته إلى إبراهيموفيتش قائلًا: "أعتقد أننا كنا عام 2005، أخذتك إلى نابولي حول أزقة المدينة، وكنا سويًا على الدراجة النارية وتخفينا حتى لا يتعرف أحد علينا، سأنتظرك في المنزل يا صديقي"

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