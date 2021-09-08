كامافينجا: ريال مدريد حلم الطفولة وبنزيما قدوتي

تصريحات كامافينجا في مؤتمر تقديمه كلاعب لـ ريال مدريد

أعرب إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد الجديد عن سعادته بتحقيق حلم الطفولة والانضمام إلى صفوف النادي الملكي.

كامافينجا المنضم حديثًا وصل قبل أيام من انتهاء سوق الانتقالات إلى مدريد قادمًا من رين الفرنسي لمدة خمس سنوات مقبلة.

ماذا قال كامافينجا؟

قدم ريال مدريد الفرنسي للإعلام، صباح اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل النادي.

وقال خلال المؤتمر: "حينما كان عمري 16 عامًا لم أتلقى أي اتصالات ولكنني كنت أعرف أن ريال مدريد مهتم بي، ولكن أنا اهتم فقط باللعب داخل الملعب وأترك تلك الأشياء لوالدي ووالدتي".

وأوضح: "مركزي المفضل هو أمام المدافعين، ولكنني قد أتقدم للأمام أيضًا، أستطيع أن أتأقلم مع كل طرق اللعب والمراكز التي يخبرني بها المدرب".

بين الماضي والحاضر .. من هم المفضلين لكامافينجا؟

أردف اللاعب وقال: "اللاعبين المفضلين بالنسبة لي وقت الطفولة في ريال مدريد هم لويس فيجو وزين الدين زيدان ورونالدو".

وتابع "بنزيما هو مثل أعلى لكل اللاعبين الفرنسيين، هو يتعامل بشكل جيد مع اللاعبين الشباب".

ماذا قال كامافينجا في النهاية؟

أضاف وقال: "المال ليس العامل الأول، ولكن قدرتك على تحقيق حلمك، عندما عرفت أنني قد اتمكن من التوقيع مع ريال مدريد لم أفكر في الموضوع، فعلتها مباشرة".

"أنا جاهز للعب يوم الأحد أمام سيلتا فيجو، المدرب سيقرر ولكن أنا جاهز ومتاح".

وأتم: "الفريق لديه الجودة، ولكن أنا لدي طريقتي وقوتي واعتقد أنهم أهم صفاتي".

يذكر أن كامافينجا هو الصفقة الثانية لريال مدريد في فترة الانتقالات المنقضية بعد المدافع النمساوي دافيد ألابا.

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