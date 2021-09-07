الخليفي يكشف سر رفض عرض ريال مدريد الضخم لضم مبابي

العرض قيمته وصلت إلى 200 مليون يورو

كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن السبب الذي ساهم في رفض النادي لفكرة التخلي عن كيليان مبابي هذا الصيف.

المهاجم الفرنسي كان على وشك الرحيل عن باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تقدم ريال مدريد بـ3 عروض من أجل الحصول على خدماته.

العرض الأخير من ريال وصلت قيمته إلى 200 مليون لمحاولة إقناع باريس ببيع اللاعب، ولكن النادي الفرنسي قرر رفض ليخاطر بإمكانية خسارة مبابي بالمجان.

ناصر الخليفي تحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية قال خلالها:"الشيء الوحيد المهم هو أن النادي يحترم اللعب المالي النظيف".

وأضاف:"باريس سان جيرمان يحترم قواعد اللعب المالي النظيف ولذلك لم نقلق من هذا الشأن".

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وكان باريس قد تعاقد هذا الصيف مع ليونيل ميسي، جانلويجي دوناروما وسيرخيو راموس ونونو مينديش وأشرف حكيمي وجورجينيو فاينالدوم في صفقات جاء أغلبها بالمجان.

وعلى جانب آخر يظل النادي مهددًا بخسارة مبابي في الصيف القادم، حيث ينتهي عقده في يونيو 2022 ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.