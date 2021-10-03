كافاني يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

كافاني يرجح كفة الخروج من مانشستر يونايتد

يبدو أن فرص انتقال إدينسون كافاني، إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي المقبل كبيرة خاصةً مع استمرار عدم ظهوره مع الفريق.

كافاني في الساعات الأخيرة ارتبط اسمه بعملاق الدوري الإسباني ريال مدريد، لتدعيم خط هجومه فيما تبقى من الموسم الحالي، وذلك في يناير 2022.

ماذا قالت الصحف على وصول كافاني إلى مدريد؟

"موندو ديبورتيفو" تواصلت من أحد المقربين من كافاني للتحقق من تلك الشائعات، ولم ينفوا الأمر، حيث قال: "من الممكن أن يحدث كل شيء، كرة القدم متغيرة باستمرار".

وأكدت الصحيفة أن هناك فرصة كبيرة للأوروجوياني في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، ولا يمكن إنكارها على الإطلاق.

ما هو موقف كافاني الحالي في مانشستر يونايتد؟

منذ أن وصل كافاني إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020 قادمًا من باريس سان جيرمان، شارك في 43 مباراة مع الفريق واستطاع أن يسجل 17 هدفًا.

لكن عودة كريستيانو رونالدو قد طغت على فرص مهاجم منتخب أوروجواي مع الشياطين الحمر، إذ بدأت مع حصوله على رقم قميصه ثم أصبح سولشاير، مدرب الفريق يعتمد على البرتغالي أكثر في المباريات.

عقد كافاني مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2022، ومع استمرار عدم ظهوره مع الفريق الإنجليزي يرجح كفة خروجه هذا الموسم.

ما هو موقف ريال مدريد؟

بحسب ما نشرته "موندو ديبورتيفو" مؤخرًا، فإن ريال مدريد يبحث عن بديل لمهاجمه، كريم بنزيما، خاصةً بعد فشل لوكا يوفيتش في تلك المهمة.

ريال مدريد يعلم وضع كافاني الحالي ومن هنا بدأ يفكر في إمكانية استعارته حتى نهاية الموسم، ولن يكون خيار مهاجم الأوروجواي سيئًا لمنح بنزيما راحة على مدار الموسم.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها الملكي لضم الأوروجوياني وكان هناك اهتمام في الصيف الماضي أيضًا.

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