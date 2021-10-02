الإصابات تزيد معاناة ريال مدريد قبل لقاء إسبانيول

ريال مدريد يعاني من غيابات عديدة في مواجهة إسبانيول وقائمة مقلصة!

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة إسبانيول في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

جاءت القائمة دون ثلاثة من نجوم الفريق والذين غابوا عن القائمة المسافرة إلى كتالونيا من أجل مواجهة إسبانيول مساء الأحد.

وغاب عن القائمة اللاعب ماركو أسينسيو الذي عانى من حالة عدم راحة كبيرة في العضلة الخلفية في الساعات الماضية.

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كذلك غاب اللاعب إيسكو والذي أكدت صحيفة "ماركا"، أنه يعاني من حمل زائد في عضلات الظهر، ولن يستطيع المشاركة على أثره.

أما اللاعب الثالث الذي غاب فهو ماريانو دياز الذي أصيب في الكاحل خلال تدريبات الفريق في يوم الجمعة.

يأتي كل ذلك في ظل غيابات عديدة بالفعل في صفوف الفريق يأتي على رأسها مارسيلو وفيرلاند ميندي، بالإضافة لدانييل كارباخال.

جدير بالذكر أن ريال مدريد ينفرد حاليًا بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، حيث فاز في خمس مباريات وتعادل في مواجهتين.