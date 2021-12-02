كافاني يخطط للانضمام إلى برشلونة بالمجان

أبدى إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، رغبته في الانضمام إلى صفوف برشلونة، وارتداء قميص الفريق الكتالوني، ولكن بالمجان.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن المهاجم صاحب الـ 34 عامًا، قد ينضم إلى برشلونة بعقد يمتد إلى موسمين، في صفقة انتقال حر خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد المهاجم الأوروجوياني، مع الشياطين الحمر، بنهاية الموسم الحالي، بعدما قام بتمديده مطلع الموسم ولمدة موسم واحد.

وخرج كافاني من حسابات مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد انضمام كريستيانو رونالدو للفريق، ولم يشارك هذا الموسم إلا في 8 مباريات بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل هدفًا واحدًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن كافاني يريد الانضمام إلى برشلونة، في صفقة انتقال حر خلال شهر يوليو القادم، وطلب من وكيل أعماله فعل كل ما في وسعه لنجاح الصفقة.

وشدد التقرير على أن كافاني يعلم وضع برشلونة المادي الصعب، وعدم مقدرة "البلوجرانا" على حسم الصفقة ودفع مبلغ مالي لمانشستر يونايتد، ليقرر الانتظار حتى نهاية عقده وينضم لبرشلونة بالمجان.

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وتعد صفقة كافاني، متناسبة مع سياسة إدارة برشلونة الحالية التي تبحث عن التعاقد مع لاعبي بالمجان، بسبب الوضع الاقتصادي للفريق، مثلما ما حدث مع ممفيس ديباي، وإريك جارسيا في الصيف الماضي.