لابورتا يحث ديمبيلي على التجديد: يمكنه أن يكون من أساطير برشلونة!

جدد رئيس برشلونة، جوان لابورتا، دعمه اللا متناهي للنجم عثمان ديمبيلي، متمنيًا أن يوافق الفرنسي على التجديد ويبقى في كامب لفترة طويلة حتى يصبح أحد أساطير النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم، ولا تزال مفاوضات التجديد قائمة بين الطرفين، في وقت تشير به الصحف إلى بحث اللاعب عن عرض مادي أكبر من أحد فرق الدوري الإنجليزي.

برشلونة بالفعل أمهل ديمبيلي حتى منتصف شهر ديسمبر ليقرر موقفه النهائي، والآن يحاول لابورتا بصورة أو بأخرى التأكيد على ما يمثله اللاعب للنادي أملًا في إقناعه بالاستمرار.

وفي حديث إعلامي، قال لابورتا "ديمبيلي لاعب مهم للغاية، يمكنه أن يعطي للفريق أكثر بكثير مما قدمه حتى الآن".

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كما أضاف "إذا استمر معنا، فيمكنه أن يصبح أحد أساطير برشلونة في المستقبل".

وتطرق لابورتا للحديث عن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، فقال "لقد جلب الحماس والأمل، وطرقه في التدريب وقواعده لقيت استحسان اللاعبين".

وأتم "نحن حريصون على إظهار أن برشلونة هو أحد أندية دوري أبطال أوروبا، نأمل في الفوز على بايرن ميونخ وبيتيس، نريد المنافسة على الدوري أيضًا".

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتاج للفوز على بايرن ميونخ للتأهل إلى ثمن نهائي الأبطال، فيما يبتعد حاليًا عن متصدر الدوري الإسباني، ريال مدريد، بفارق 13 نقطة.