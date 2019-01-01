صفقة كافاني لأتلتيكو مدريد تتأجل حتى الصيف

ما سبب التغييرات المفاجئة في مسار انضمام كافاني للروخي بلانكوس؟

تواجه صفقة إيدنسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى أتلتيكو مدريد، العديد من التعقيدات مؤخرًا بعد محاولات بطل الدوري الفرنسي الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

أتلتيكو مدريد نجح في الحصول على موافقة اللاعب على الانضمام لهم رغم محاولات نابولي استعادته.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ كافاني لا يرغب في الرحيل بطريقة سيئة لكونه الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان ويحترم الجماهير ولذلك يفضل فسخ تعاقده بهدوء والرحيل إلى الليجا.

وأوضحت أنّ المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، جلس مع الأورجوياني وأقنعه بأهمية وجوده في الفريق وطلب منه البقاء لنهاية الموسم ليشكل مع ماورو إيكاردي ثنائية هجومية قوية مؤكدًا أنّه سيحصل على دقائق لعب كافية.

ويرغب أتلتيكو مدريد في إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، إذ يعاني الفريق هجوميًا بصورة كبيرة، إذ لم يسجل سوى 20 هدفًا فقط في 18 مباراة في الليجا وحقق التعادل في 8 مواجهات ويبتعد عن المتصدر برشلونة بفارق 7 نقاط.

جدير بالذكر أنّ دييجو كوستا قد يعود إلى البرازيل في سوق انتقالات يناير، إذ تسببت كثرة إصابات اللاعب في خروجه من حسابات المدرب دييجو سيميوني.