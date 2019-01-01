تقارير | أتلتيكو مدريد يوقع مع كافاني ثلاث سنوات

الصفقة تُطبخ على نار هادئة

أفادت تقارير صحفية تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن إدارة أتلتيكو مدريد توصل إلى اتفاق مع مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني، بموجبه سينتقل إلى "واندا متروبوليتانو" عاجلاً أو آجلاً.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن النادي العاصمي الإسباني، وافق بالفعل على التوقيع مع الهداف التاريخي لأثرياء عاصمة الضوء لمدة ثلاث سنوات.

ورغم تسلح هجوم الهنود الحمر بأسماء من نوعية دييجو كوستا، ألفارو موراتا وجواو فيلكس، إلا أن الفريق يعاني من أزمة كبيرة على مستوى تسجيل الأهداف، بهز شباك المنافسين في 20 مناسبة في أول 18 مباراة، كأضعف خط هجوم في الفرق الإسبانية المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وأشار الصحفي جانلوكا دي مارزيو، إلى أن علاقة مهاجم نابولي السابق بأصحاب "حديقة الأمراء" أوشكت على الانتهاء، بعد اتفاقه مع الأتلتي على البنود الشخصية في عقده الجديد، نظرًا لتجاهل الإدارة الباريسية فتح ملف تجديد عقده.

وكشف مصدر المعلومة، أن موعد نقل المهاجم الثلاثيني إلى "واندا متروبوليتانو" غير واضح حتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه في حال استقر النادي الإسباني على إبرام الصفقة في الشتاء، فسوف يتكفل بدفع مبلغ بسيط للنادي الباريسي، أو الانتظار حتى يوليو المقبل، للتوقيع مع مهاجم باليرمو الأسبق بموجب قانون بوسمان.

وتقلصت فرص كافاني في البقاء مع عملاق الكرة الفرنسية، بعد الكم الهائل من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة في آخر موسمين، فضلاً عن خسارة مكانه في التشكيلة الأساسية لمصلحة ابن قارته ماورو إيكاردي.

في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "آس" أنه في حال قرر دييجو سيميوني حسم الصفقة الشهر المُقبل، فسوف يضطر للاستغناء عن أحد مهاجميه الحاليين، لكن دون تحديد اسم الضحية المنتظرة لكافاني –صاحب الـ387 هدفًا في 661 مباراة في مسيرته الاحترافية حتى الآن.