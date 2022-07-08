كاسيميرو يضع نيمار وميسي ورونالدو في سلة واحدة!

كاسيميرو حائر بين نيمار وميسي ورنالدو!

احتار كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، في اختيار الخصم الأصعب بين نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي نجمي باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

كاسيميرو لعب مع نيمار في المنتخب البرازيلي، بينما تشارك غرفة الملابس مع رونالدو حينما كان لاعبًا في ريال مدريد، وواجه ميسي أثناء تواجده في قيادة برشلونة.

وقال كاسيمير في حواره مع شبكة "ESPN" الأمريكية: "من الصعب تميز اللاعب الأكثر صعوبة في الملعب يمكن أن نقول هناك الثلاثي نيمار وميسي ورنالدو".

حظوظ منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

منتخب البرازيل يتواجد في المجموعة السابعة رفقة كل من سويسرا والكاميرون وصربيا، ومن المقرر ينطلق المونديال في 21 من نوفمبر ويختتم في 18 ديسمبر.

وتحدث لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب البرازيل عن حظوظ منتخب بلاده في كأس العالم 2022، حيث قال: "مع لاعب مثل نيمار ستكون لدينا حظوظ جيدة، هناك العديد من اللاعبين الرائعين أيضًا مثل فينسيوس جونيور، وردريجو، وأنطوني".

كاسيميرو واصل حديثه عن نيمار والانتقادات التى تطول المهاجم البرازيلي بالآونة الأخيرة: "نيمار سيكون له دور حيوي معنا، عندما يكون هناك احترام، تكون هناك معاملة بالمثل يمكن أن يكون هناك مدح أو نقد، ولكن إذا تم التعبير عنه بأدب، فهناك معاملة بالمثل".

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