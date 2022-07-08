أولويات ريال مدريد في الموسم التحضيري.. رحيل 3 لاعبين وتقليص الرواتب

الميرنجي يريد خفض عدد لاعبيه بشكل سريع

بدأ اليوم الجمعة الموسم التحضيري للاعبي ريال مدريد لموسم 2022-2023، الإيطالي كارلو أنشيلوتي يجد نفسه أمام 27 لاعبًا يطمح في تجهيزهم بأفضل الأشكال للموسم الجديد.

إنه رقم يود ريال مدريد تخفيضه بأسرع وقت ممكن، لأن هناك العديد من اللاعبين ولكن للقليل من المراكز.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من البيت المدريدي، فإن النادي يصب تركيزه على عمليات المغادرة في الوقت الحالي، لرغبته في تخفيف حمولة الفريق من الناحية الاقتصادية واللوجستية، النادي سيبلغ بوضوح من يريده أنشيلوتي ومن لا يريده باتخاذ قرار مناسب وسريع.

وعليه، فإن اللاعبين الذين لن يحصلوا على دقائق بتعليمات من أنشيلوتي، سيطلب منهم الميرنجي البحث عن نادٍ أو توفير خيارات للإعارة.

في البداية، يطمح ريال مدريد بأسرع وقت في إيجاد مخرج للثنائي تاكيفوسا كوبو ورينيير خيسوس، اللذين يعدان من خارج الاتحاد الأوروبي وعليهما توفير مكان في القائمة للاعبين الأساسيين المعتمد عليهم من قبل أنشيلوتي.

ثم يأتي لوكا يوفيتش الذي يسدل الستار على اللحظات الأخيرة قبل الذهاب إلى فيورنتينا انتظارًا للتوهج من جديد.

لم يبرم ريال مدريد إلى الآن سوى صفقتين، هما أنطونيو روديجر، وأوريلاين تشواميني، وعليه يدرس الميرنجي التخلص من اسمين أو ثلاثة أسماء لبدء استعداداته للموسم الجديد بقائمة اللاعبين التي يرغب فيها أنشيلوتي بالضبط، وكذلك لتقليل النفقات وتقليص الرواتب داخل الفريق الملكي.