كاسيميرو: فالفيردي سيصبح الأفضل في غضون عامين

متوسط ميدان ريال مدريد كاسيميرو يشيد بشريكه الجديد فيدي فالفيردي

قال كارلوس هنريكي كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد إن شريكه الجديد في وسط الملعب فيدي فالفيردي سيصبح أفضل لاعب في مركزه في العالم في غضون عامين فقط.

وكان فالفيردي قد أصبح عنصرًا أساسيًا في وسط ملعب ريال مدريد خلال الأشهر الماضية، ليبرهن الأوروجوياني الشاب على أحقيته بالفرصة التي حصل عليها من خلال أدائه المميز.

وحول ذلك، أشاد أكثر من لاعب لريال مدريد ولخصومه بفالفيردي والعطاء الذي يقدمه في سن مبكر، وكان آخرهم البرازيلي وشريكه في وسط ملعب الفريق الملكي كاسيميرو.

وقال كاسيميرو إن الأداء الذي أظهره فالفيردي لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، حيث لاحظ المردود الذي يقدمه مع فريق الشباب وكذلك في التدريبات مما جعله يتنبأ له بمستقبل باهر.

وأضاف: "فالفيردي كان متشوقًا للحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول في مباريات أكثر والحصول على دقائق أكثر من أجل إظهار إمكانياته للجميع، وهذا يجعله لاعب بشخصية مختلفة"

وتابع: "لقد تطور فيدي خلال فترة قياسية، وفي حال أكمل على هذا النسق واستمر في العمل ولم يشعر بالاكتفاء فإنه قادر على أن يصبح أفضل لاعب وسط ملعب رقم 8 في العالم.

وأردف: "بالنسبة لي أشعر براحة كبيرة عندما يشارك فالفيردي بجانبي، إنه يعطي الكثير من الحلول من خلال تمريراته وتحركاته بالكرة وبدونها"

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يذكر أن فيدي فالفيردي قد بدأ بالمشاركة أساسيًا منذ شهرين حين وضع المدرب زين الدين زيدان ثقته فيه ومنحه فرصة لأن يكون لاعبًا أساسيًا.