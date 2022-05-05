كاسيميرو: ربما يريد صلاح الثأر بسبب الإصابة القديمة!

استجاب لاعب خط وسط ريال مدريد كاسيميرو لرغبات محمد صلاح الثأرية بعد فوز فريقه على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق الدولي المصري قد حجز مكانه في النهائي بعد تخطي عقبة نادي فياريال بعد الفوز الصعب بنتيجة (3-2) على أرض الغواصات الصفراء.

وعبر جناح ليفربول عن رغبته في مواجهة الملكي قبل لقاء الأمس، ثم عاد من جديد لنشر تغريدة عبر تويتر يتوعد فيها فريق العاصمة في اللقاء المرتقب.

ماذا قال كاسيميرو؟

في حديثه للصحافة بعد المباراة، رد كاسيميرو على صلاح، موضحًا أن المباراة لن تكون سهلة، كما شارك رأيه حول رغبة المصري في الثأر من الملكي.

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022

حيث قال: "أي شخص يمكنه اختيار ما يريد، ربما يقول ذلك بسبب إصابته السابقة".

وواصل: "إنه نهائي آخر وتاريخ آخر ونحن نحترمه ونعلم أنه سيكون صعبًا".

ماذا عن مباراة النهائي؟

ستقام مواجهة النهائي يوم 28 مايو في ملعب "دو فرانس" الموجودة بالعاصمة الفرنسية باريس بين ريال مدريد وليفربول.

الملكي واجه الريدز مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن الفريق الإنجليزي في الفوز في نسخة 1981، قبل أن ينتقم نادي العاصمة في نسخة 2018.

وتُنتظر المباراة بشدة، خاصةً بعد توعد النجم المصري محمد صلاح للفريق الإسباني، وتوهج الريال الحالي مع كريم بنزيما الذي يقدم عروضًا استثنائية في اللعبة هذا الموسم.

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