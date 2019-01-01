كاسيا يرحل عن ريال مدريد ويتوجه لانجلترا

الحارس الإسباني يأس من فرصة اللعب كأساسي مع ريال هذا الموسم

يستعد الحارس كيكو كاسيا للرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، متوجهاً إلى نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

كاسيا تغيب عن تدريبات النادي الإسباني اليوم الثلاثاء، استعداداً للتوجه إلى إنجلترا لتوقيع عقود انضمامه لليدز.

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ويأتي ذلك بناء على رغبة مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز، والذي يطمح لتدعيم حظوظه من أجل العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

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ووفقاً لمصادر صحفية لـ"جول" فإن المفاوضات الرسمية بدأت بين الطرفين منذ بضعة أيام، وتسير حالية في نجاح كبير.

ويطمح اللاعب في إتمام الصفقة بأسرع وقت ممكن، لرغبته في الحصول على فرصة اللعب كأساسي.

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وتعاقد ريال مع كاسيا في 2015، ولكن فرصه أصبحت شبه مستحيلة بتواجد الثنائي كيلور نافاس وتيبو كورتوا.

ويحتل ليدز حالياً المركز الأول لجدول دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب"، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه شيفيلد يونايتد.