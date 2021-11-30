كاسياس يهاجم حصول ميسي على الكرة الذهبية: ما هي معايير الفوز؟

وجه إيكر كاسياس أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني انتقادات حادة إلى مجلة "فرانس فوتبول" بعد حصول على الأرجنتيني ليونيل ميسي على الكرة الذهبية لعام 2021.

ميسي توج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته مساء الإثنين، متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي جاء في المركز الثاني.

وبحصوله على الجائزة للمرة السابعة، ابتعد ميسي بفارق كرتين ذهبيتين عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، أعظم منافس له في صراع اللاعب الأفضل في التاريخ.

ويبدو أن كاسياس يشكك في مصداقية مجلة "فرانس فوتبول" المانحة لجائزة الكرة الذهبية، في ظل عدم وجود آلية محددة للفوز بها.

وكتب كاسياس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "من الصعب جدًا بالنسبة لي أؤمن بجوائز كرة القدم".

وأضاف مؤكدًا أن حديثه ليس هجومًا على الأرجنتيني: "بالنسبة لي ميسي هو واحد من أفضل خمسة لاعبين في التاريخ".

واختتم حديثه: "لكن عليك أن تبدأ في معرفة كيفية تصنيف اللاعبين الأكثر تميزًا في نهاية الموسم، ليس الأمر بهذه الصعوبة، لكن الآخرين يجعلونه صعبًا".

يذكر أن كاسياس اعتزل في عام 2020 وهو يلعب في صفوف نادي بورتو البرتغالي، الذي توجه إليه في 2015 بعد انتهاء مسيرته الطويلة والمرصعة بالألقاب مع ريال مدريد.

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