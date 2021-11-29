مودريتش ضمن الأفضل بالعالم بصفر من النقاط .. عجائب وطرائف الكرة الذهبية لا تتوقف!

أسدل الستار على حفل الكرة الذهبية الخاص بعام 2021 وبدأت الطرائف والعجائب في المعتادة مع كل نسخة في الظهور للنور.

أغرب ما في تلك النسخة من الجائزة كان عدد النقاط الذي حصل عليه نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، الذي حل في المركز الـ 29.

مودريتش حل أخيرًا بالتساوي مع سيزار أثبيليكويتا نجم فريق تشيلسي دون أن يحصلا على أي نقطة أو أي صوت.

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المثير أكثر أن أصحاب المراكز الثلاثة التالية لم يحصلوا إلا على نقطة واحدة، وهم جيرارد مورينو وروبن دياش ونيكولو باريلا.

وفي الوقت نفسه حصل فيل فودين نجم مانشستر سيتي على نقطتين فقط، وحصد بيدري الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب على ثلاث نقاط.

أما أصحاب المقدمة فتجاوزت النقاط الخاصة بهم الـ 400 والـ 500 نقطة، لكن الإثارة لم تتركهم هم أيضًا.

جدير بالذكر أن الفارق في النقاط بين ليونيل ميسي الفائز بالجائزة وروبرت ليفاندوفسكي صاحب المركز الثاني كان 33 نقطة فقط.