كاريلي يبدأ تجهيز الاتحاد لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال

يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر في منافسات الدوري السعودي برصيد 19 نقطة

بدأ المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي مهمته الرسمية للإشراف على فريق الاتحاد، وسط آمال كبيرة من جماهير العميد التي تتمنى عودة الفريق إلى المسار الصحيح مُجددًا.

وسيقود كاريلي، الاتحاد في مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر أن يعد المدرب البرازيلي جيداً للمباراة للخروج بأفضل نتيجة، خصوصًا أن المباراة ستجمعه بمتصدر الدوري إلى جانب التنافس الجماهيري الذي يجمع مدرجي الناديين.

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ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر في منافسات الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يتربع الهلال على الصدارة برصيد 41 نقطة.

بداية مشوار كاريلي مع الفريق الاتحادي كانت بشكل نظري، حيث اجتمع مع اللاعبين الذين رحبوا به، وحثهم خلاله على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تقديم كل لاعب كل ما لديه لوضع اسمه في خريطة الفريق الأساسية.

كما نقل كاريلي ثقته بجميع اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق، وأن الفيصل في خياراته لقائمة المباريات سيكون انعكاساً لما يقدمه اللاعب في التدريبات.

إدارة الاتحاد تضع شرطًا في عقد فابيو كاريلي

يُذكر أن إدارة الاتحاد قد أعلنت التعاقد مع كاريلي عقب إقالة المدير الفني الهولندي تين كات بسبب سوء النتائج التي مر بها الفريق.