إدارة الاتحاد تضع شرطًا في عقد فابيو كاريلي

أوضحت الصحيفة أن الشرط الذي وضعته الإدارة يكون إجباريًا

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي اتحاد جدة السعودي عن الشرط الذي وضعته الإدارة في عقد المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي قبل التوقيع معه رسميًا لقيادة الفريق الفترة المُقبلة.

وقالت صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أن إدارة العميد وضعت شرطًا، حيث وقع على عقد لمدة سنة، مع وجود أحقية للنادي في تجديد العقد.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الذي وضعته الإدارة يكون إجباريًا وفق رغبة الإدارة مع نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

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مجلس العميد برئاسة أنمار الحائلي كان قد أعلن فسخ التعاقد مع المدرب الهولندي تين كات في 12 من فبراير الجاري، عقب تلقي الهزيمة أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أنه سبق لكاريلي - صاحب الـ46 عامًا - العمل في الدوري السعودي بنادي الوحدة في الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2018، وخلال 12 مباراة معه، حقق الفوز في ست منها، وتعادل في ثلاث وخسر ثلاثة آخرين.

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ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، إذ حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في أربع، وخسر تسعة لقاءات أخرى.