كاريلو يُشارك في تدريبات الهلال الجماعية استعدادًا للشباب

أخبار جيدة للزعيم السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات الهلال الجماعية مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الشباب تواجد أندريه كاريلو في المران، مما قد يُبشر بقدرته على خوض اللقاء.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في ركبته خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة أهلي جدة في إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية البطلة في إبريل الماضي، ولم يلعب مع الفريق منذ ذلك الوقت.

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وكان من المتوقع أن يظهر لاعب بنفيكا المعار للهلال في قائمة الفريق لمباراة الاتفاق السابقة، لكن المدرب شاموسكا فضل عكس ذلك لعدم جاهزية اللاعب وحاجته للمزيد من التدريبات التأهيلية.

ويُواجه الهلال الشباب مساء الخميس القادم بهدف الفوز فقط وانتظار أي هدية من الباطن الذي سيلعب ضد النصر في نفس التوقيت.

ويتصدر النصر ترتيب جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 67 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال قبل جولة واحدة من النهاية ستُلعب يوم الخميس المقبل.