يوسف جابر يُطالب إدارة بني ياس بالتجديد مع المدرب يورتشيتش

اللاعب سعيد جدًا بالمدرب ويُحذر من التفريط به

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر يوسف جابر لاعب بني ياس إدارة النادي من التفريط بالمدرب كرونوسلاف يورتشيتش، مؤكدًا سعادة اللاعبين جميعًا بالعمل معه وتعلمهم الكثير منه.

وحظي بني ياس بموسم جيد في دوري الخليج العربي الإماراتي تحت قيادة مدربه كورنو، إذ حقق في دوري الخليج العربي الإماراتي 11 فوز و6 تعادلات و7 خسائر.

مدرب بني ياس: مواجهة شباب الأهلي القادمة مختلفة تمامًا عن لقاء الذهاب

وتحدث اللاعب قبل مواجهة شباب الأهلي مؤكدًا صعوبة المباراة، ومضيفًا حسب الموقع الرسمي لناديه " شباب الاهلي فريق كبير وحقق عدد من البطولات ومازال ينافس على بطولة الدوري، والأمر ذاته ينطبق على بني ياس الذي يقدم موسمًا كبيرًا ويحقق نتائج جيدة، لهذا ستكون مباراة كبيرة بين الفريقين".

أضاف حول احتفالية الفريق الأخيرة أمام اتحاد كلباء "كانت رسالة حب وتقدير من اللاعبين للمدرب الذي تعلمنا منه الكثير هذا الموسم. استمرار المدرب معنا هو مكسب كبير للنادي وعدم التجديد معه خسارة كبيرة لنا كلاعبين وللنادي بشكل عام. لذا أتمنى أن تسير الأمور جيدًا وأن يستمر معنا الموسم القادم".

يُذكر أن بني ياس يحتل المركز السادس حاليًا في دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 39 نقطة وسيُواجه شباب الأهلي مساء الأربعاء القادم.