كاريلو يختار صفقات الهلال المقبلة

لاعب الهلال السعودي يحدد 5 نجوم للانضمام إلى بطل آسيا

حدد أندريه كاريلو، جناح الهلال السعودي، 5 لاعبين للانضمام إلى بطل آسيا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير الصحفية ربطت الهلال بالتعاقد مع العديد من اللاعبين أبرزهم رادميل فالكاو وتاليسكا، لكن يبدو أنّ التعاقد معهما لن يتم.

ويتواجد كاريلو حاليًا في مسقط رأسه في بيرو بسبب توقف المناسب جرّاء انتشار وباء كورونا.

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وقال كاريلو في تصريحات نقلتها صحيفة "سعودي" إنّ هناك 5 لاعبين يستحقوا الانضمام إلى صفوف الهلال بداية من الموسم المقبل من بلاده.

واختار كاريلو لويس أدفينكولا نظرًا لسرعته الفائقة بجانب ريناتو تابيا لأنّه مقاتل صلب سوف يقدم كل ما لديه لأجل الزعيم.

وثمّن اللاعب البيروفي مجهود مواطنه كارلوس زامبرانو واصفًا إياه بصاحب الرئات الثلاث وكذلك كريستيان كويفا لمهارته العالية وأخيرً يوشيمار يوتن.

جدير بالذكر أنّ طارق التائب اعتبر كاريلو أفضل بكثير من لاعب النصر السعودي نور الدين أمرابط.