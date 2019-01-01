كاريلو : المنافسة في الدوري السعودي صعبة وهذه حقيقة المفاوضات مع فلامنجو

أوضح حقيقة المفاوضات مع نادي فلامنجو البرازيلي

ماجد جزر

كشف المحترف الدولي البيروفي أنديه كاريلو لاعب نادي الهلال السعودي الحالي عن العديد من الكواليس في تصريحاته لأحدى الصحف في بلاده.

كاريلو أوضح حقيقة المفاوضات مع نادي فلامنجو البرازيلي للعب تحت قيادة مدربه السابق في الهلال، المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

وقال كاريلو في تصريحه لـ "RPP" وقال : "بالفعل تحدثت مع جيسوس أثناء ربط اسمي بالنادي البرازيلي خلال بطولة كوبا أمريكا ولكنه لم يتحدث معي بشأن أي شيء".

وأضاف كاريلو : "الصحف توقعت أن أنتقل إلى فلامنجو بسبب علاقتي الجيدة مع جيسوس، لآنه من تعاقد معي عند قدومي إلى الهلال، وخلال حديث أبلغته أنني سأبقى مع بنفيكا، والحديث عن التدرب تحت قيادته مُجددًا كان مجرد مُزحه".

اللاعب المُلقب بالثعبان أضاف : "أراد جاريكا مدرب المنتخب أن أواصل اللعب في أوروبا، لكن أنا من يتخذ القرار إنها مسيرتي المهنية، وأنا سعيد في السعودية وأحترم ما يفكر به المدرب".

وتطرق كاريلو للحديث عن المنافسة في الدوري السعودي وقال : "المنافسة هنا قوية جدًا، ويكفي القول أن الإيطالي جيوفينكو أخبرني بأن الدوري السعودي أعلى من الدوري الأمريكي من حيث المنافسة، وهدفنا الأكبر هو الفوز بدوري أبطال آسيا".

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وأعلن نادي الهلال توقيعه مع كاريلو، عقداً لمدة أربع سنوات، بعد نجاح فهد بن نافل رئيس النادي العاصمي في إنهاء ملف التفاوض مع نادي بنفيكا البرتغالي الذي كان يملك عقد اللاعب.