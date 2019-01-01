الرائد يُعلن تجديد عقد صالح الشهري بعد إعارته للهلال

وافقت إدارة النادي على طلب شقيقنا بنادي الهلال

ماجد جزر

أعلن نادي الرائد السعودي تجديد تعاقده مع المهاجم السعودي صالح الشهري لمدة ثلاثة مواسم إضافية عقب الموافقة على إعارة اللاعب إلى نادي الهلال السعودي.

الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر "تويتر" غرد : " أنهت إدارة نادي #الرائد صباح هذا اليوم الثلاثاء الإجراءات النهائية لتجديد عقد مهاجم الفريق الكابتن صالح الشهري لمدة (ثلاث سنوات) مقبلة حتى عام 2022 م".

وأضاف : "كما وافقت إدارة النادي على طلب شقيقنا بنادي الهلال إعارة اللاعب لمدة موسم رياضي واحد".

نادي الهلال كان قد أعلن أمس تعاقده رسميًا مع صالح الشهري مهاجم الرائد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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وبدأ الشهري "25 عاما" مشواره مع أهلي جدة في 2009 إلى 2012، قبل انتقاله إلى بيرامار البرتغالي معارًا في أبريل 2012، ثم عاد إلى الأهلي مجددًا، وتمت إعارته إلى الرائد الذي قام بشراء عقده.