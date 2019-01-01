كارديف يفتح التحقيق مع بيلامي بتهمة التنمر

النجم الويلزي في ورطة كبيرة بعد مضايقة أحد اللاعبين الصغار في كارديف سيتي

قرر نادي كارديف سيتي الويلزي، فتح التحقيق مع مدربه الشاب كريج بيلامي بتهمة التنمر ضد اللاعبين الشباب.

بيلامي سبق وأن عمل مدرباً لفريق كارديف تحت 18 عاماً، والآن هو المسؤول عن أكاديمية النادي.

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هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أكدت أن كارديف يقوم بالتحقيق مع بيلامي، بناء على اتهام وجه له هذا الأسبوع.

وتضمن هذا الاتهام قيام صاحب الـ39 عاماً، بالتنمر ومضايقة أحد اللاعبين الصغار، مما أدى لرحيله عن كارديف.

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أبرز تصريحات مدربي الفريقين 👇 pic.twitter.com/jZQmiwYljQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

نيل وارنوك المدير الفني للفريق الأول لكارديف علق على ذلك قائلاً:"كين تشو المدير التنفيذي للنادي يقوم بالتحقيق ولا أعلم أي شيء عن الأمر".

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ويعتبر بيلامي أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ويلز، حيث لعب 78 مباراة مع منتخب بلاده، وسبق وأن قام بتمثيل أندية ليفربول ومانشستر سيتي ونيوكاسل على مستوى الأندية.

وأنهى مسيرته مع نادي مسقط رأسه كارديف، وساهم في تأهله للبريميرليج عام 2013.