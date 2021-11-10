كارباخال لا يستبعد برشلونة من المنافسة: زيدان فعلها من قبل!

عبّر داني كارباخال، لاعب ريال مدريد عن صدمته لرؤية فريق برشلونة يكافح على النقاط هذا الموسم مؤكدًا في الوقت ذاته على أنهم ما زالوا يشكلون تهديدًا على اللقب تحت قيادة المدرب الجديد، تشافي هيرنانديز.

تشافي وصل إلى ملعب "كامب نو" يوم الاثنين ليتولى تدريب برشلونة بشكل رسمي، بعد أن نجح النادي الكتالوني في إنهاء علاقته بنادي السد القطري.

ويأتي تشافي إلى برشلونة في أعقاب فترة معقدة للغاية يعيشها النادي الكتالوني هذا الموسم، حيث يقترب لمراكز الهبوط (بـ 6 نقاط) أكثر من اللقب.

ماذا قال داني كارباخال عن برشلونة؟

رد الإسباني عير تصريحات لـ صحيفة "ماركا" الإسبانية هما إذا كان برشلونة أصبح خارج منافسة: "لا، مازال أمامهم الكثير، عندما تولى زيدان تدريب ريال مدريد كنا متأخرين بـ 12 نقطة عن برشلونة، واصلنا الضغط على برشلونة، ثم كنا متأخرين عنهم بنقطة في النهاية".

واصل: "لقد فوجئنا برؤية برشلونة متأخرًا جدًا، لكن لا أحد يستطيع استبعادهم من أي لقب، الفريقان لديهما لحظات جيدة وسيئة لكن كل شيء يتحسن".

وأضاف: "صول شخص مثل تشافي إلى برشلونة سيجعلهم متحمسين جدًا، حتى لو كان منافسًا لنا أتمنى له كل التوفيق في العالم،



ثم تابع ضاحكًا: "لكن لا أتمنى له التوفيق ضدنا، لأنه زميل في المهنة".

كيف بدأ تشافي عمله في برشلونة؟

النادي الكتالوني بدأ حقبة جديدة تحت قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للفريق، الذي بدأ عمله بشكل رسمي يوم الثلاثاء.

مدرب برشلونة الجديد يعلم أنه أمام مهمة صعبة، لذلك حرص على إعادة الانضباط إلى غرفة ملابس برشلونة، والتي تعاني من التفكك والانفلات في السنوات الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن تشافي وضع بعض القواعد الجديدة التي ستحكم من الآن فصاعدًا غرفة الملابس، على أمل أن تعود الأمور على سابق عهدها عندما كان لاعبًا، لأنه يرى أن عندما كانت هناك قواعد في غرفة الملابس كان أداء الفريق جيدًا، بينما لم يكن كذلك عندما غابت القواعد.

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