صرامة وانضباط.. تشافي يضع قواعده في برشلونة

بدأ نادي برشلونة الإسباني حقبة جديدة تحت قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للفريق، الذي بدأ عمله بشكل رسمي يوم الثلاثاء.

ويبدو أن تشافي قد قرر أن يعيد الانضباط إلى غرفة ملابس برشلونة، والتي تعاني من التفكك والانفلات في السنوات الأخيرة.

وسيكون على اللاعبين التكيف مع الوضع الجديد الذي يفرضه تشافي، والذي سيكون بمثابة أسلوب حياة يومي لهم، ومختلف تمامًا عن كل ما عرفوه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن تشافي سيعيد وضع القواعد التي اختبرها لاعبًا مع برشلونة أثناء فترة تدريب بيب جوارديولا.

ما هي القواعد التي فرضها تشافي؟

وكشفت الصحيفة أن تشافي قرر ألا يقتصر تواجد اللاعبين في المدينة الرياضية على وقت التدريبات، الذي يمتد لساعة ونصف فقط.

وسيكون على لاعبي برشلونة من الآن فصاعدًا قضاء "يوم عمل" في المدينة الرياضية، والذي يتضمن الإفطار والغداء مع زملائهم في الفريق.

تشافي يطالب اللاعبين بأن يتحلوا بأكبر قدر من الاحترافية، ويراهن على أن القواعد الأساسية يمكن أن ترفع مستوى التوقعات والأداء في غرفة الملابس.

التغيير الأول سيكون ضرورة وصول اللاعبين قبل ساعة ونصف من التدريبات، لتناول الإفطار في مرافق النادي، وفق نظام يشرف عليه خبراء التغذية في النادي.

بعد التدريب، وقبل تناول الغداء، سيحصل اللاعبون على دروس فيديو جماعية لتحسين الاستراتيجية، إلى جانب محادثات تكتيكية فردية، وجلسات التقوية في صالة الألعاب الرياضية، أو جلسات التعافي مع المعالجين البدنيين.

تشافي يهدف إلى أن يصبح الروتين اليومي الجديد للاعبي برشلونة عاملًا مساعدًا لتحسين الأداء البدني، والعمل على الوقاية من الإصابات.

تشافي قرر أيضًا أن تعود غرامات التأخير إلى غرفة الملابس، بالإضافة إلى سلسلة من قواعد السلوك الجيد الذي يجب أن يتبعه اللاعبون داخل وخارج الملعب.

هل سياسة تشافي جديدة في برشلونة؟

في الحقيقة فإن السياسة التي وضعها تشافي ليست جديدة في برشلونة، بل عمل بها مدربون مثل بيب جوارديولا ولويس إنريكي.

لكن منذ رحيل إنريكي عن تدريب برشلونة في 2017، انفرط عقد غرفة ملابس النادي الكتالوني، وغاب الانضباط بشكل تام.

تشافي أشار إلى سياسته في مؤتمر تقديمه

تشافي بالفعل أثناء المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربًا جديدًا لبرشلونة أكد أنه ليس من الضروري أن يتسم المدير الفني بالحدة.

وأكد مدرب برشلونة أن وضع سلسلة من القواعد والامتثال لها سيكون مفيدًا للجميع.

وأشار تشافي إلى أنه في وقته كلاعب، عندما كانت هناك قواعد في غرفة الملابس كان أداء الفريق جيدًا، بينما لم يكن كذلك عندما غابت القواعد.

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