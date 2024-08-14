فيديو | لفتة رائعة من كارباخال للفتى الفرنسي .. وكيليان مبابي: انتظرت هذه اللحظة كثيرًا!

ماذا قال مبابي بعد أول لقب له مع ريال مدريد؟

لم يستغرق الفرنسي كيليان مبابي؛ نجم ريال مدريد الإسباني الجديد، الكثير من الوقت ليرفع أول ألقابه مع الملكي، وكان كأس السوبر الأوروبي هو أول الخاضعين له.

الفرنسي قاد الميرينجي أمس الأربعاء، للفوز أمام أتالانتا بثنائية نظيفة، سجلها فيديريكو فالفيردي ومبابي، على الملعب الوطني في وارسو ببولندا.

وأثناء احتفال لاعبي الملكي بالكأس، قام داني كارباخال بلفتة رائعة تجاه مبابي، إذ حمل الكأس وتوجه له من بين زملائه، لإهدائه إياه، كي يحتفل مع الجماهير به، في لقطة فاجأت كيليان نفسه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب المباراة، قال الوافد الجديد لريال مدريد في تصريحاته لـ"موفي ستار": "ليلة ساحرة، انتظرت هذه اللحظة كثيرًا؛ اللعب بهذا القميص، بهذا الشعار ولهؤلاء المشجعين، إنها لحظة رائعة بالنسبة لي، الفوز باللقب في بداية الموسم رائع، أشعر بسعادة كبيرة لوجودي هنا، هذا أهم حتى من إحرازي لهدف الليلة".

وعن اللعب بجوار البرازيليين رودريجو وفينيسيوس جونيور: "الأمر سهل، هما رائعان، من دواعي سرور اللعب بجوارهما هم وجود بيلينجهام"

واختتم: "هذا ريال مدريد، حيث البطولات، لا أريد وضع حدًا لعدد الأهداف التي سأسجلها، إن تمكنت من إحراز 50 هدفًا في الموسم المقبل سيكون الأمر رائعًا، لكن الأهم هو تحقيق الفريق للانتصارات".