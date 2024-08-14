ريال مدريد ضد أتالانتا | كيليان مبابي يتحرر .. من رعونته و"تخبط" أنشيلوتي لكتابة التاريخ في أول ظهور!

ماذا قدم ابن فرنسا في أول ظهور له مع ريال مدريد؟

وأخيرًا تحقق الحلم، لم يكن حلمًا شخصيًا فقط لابن فرنسا، إنما كذلك لمشجعي ريال مدريد الإسباني، فقد ظهر الليلة كيليان مبابي لأول مرة في مباراة رسمية بقميص الملكي.

الوافد الجديد من باريس سان جيرمان قاد الميرينجي لافتتاح موسمه الجديد بالتتويج بطلًا لكأس السوبر الأوروبي، بفضل الفوز أمام أتالانتا الإيطالي بثنائية نظيفة.

الثنائية سجلها فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 59، قبل أن يقول مبابي كلمته في الدقيقة 68 محرزًا أول أهدافه، وكذلك حاصدًا أولى بطولاته مع الملكي.

الجميع كان يترقب الظهور الأول لمبابي، ليس فقط للاستمتاع، إنما كذلك لمراقبة كيف سيتعامل ريال مدريد مع كل هؤلاء النجوم في قائمته وكيف سيتم توظيفهم، في السطور التالية سنجيبكم على هذه التساؤلات ونستعرض سويًا ما قدمه كيليان مبابي..