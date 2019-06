كاراسكو يجهل سبب معاقبته في الدوري الصيني

عبّر يانيك كاراسكو، لاعب داليان يافينج الصيني، عن اندهاشه من العقوبة التي تلقاها من فريقه أمس، الجمعة.

كاراسكو، المطلوب في أرسنال الإنجليزي، تعرض لغرامة مالية كما طالبه النادي الصيني بمراجعة سلوكه.

ومع تكرار غيابه عن الحصص التدريبية وعدم اهتمامه بها، قرر النادي فرض غرامة على لاعبه البلجيكي وتحذيره من تكرار هذه السلوكيات.

وقال صاحب الـ 25 عامًا في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تصرفات بعد قادة وزملائي في الفريق ناحيتي غير مفهوم بالنظر إلى التزامي ومستواي مع فريقي حتى الآن".

وتابع: "الفريق يحتاج إلى مساعدتي وأنا أرغب في تقديم أفضل ما لدي لأجله. المشكلة يجب أن يتم حلها".

