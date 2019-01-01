كاراسكو يتعرض لعقوبة بسبب سلوكياته

داليان يفانج الصيني يعاقب كاراسكو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصدر نادي داليان يفانج الصيني بيانًا بخصوص لاعبه الدولي البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، حيث فرض عليه غرامات وطالبه بمراجعة سلوكياته.

وكان يانيك كاراسكو قد تلقى العديد من العروض خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، كان أبرزها عرض من آرسنال الإنجليزي.

ومع انشغاله بمتابعة العروض القادمة من أوروبا، بدا كاراسكو بعيدًا عن أجواء التدريبات والالتزام كلاعب في الفريق الصيني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩

ومع تكرار غيابه عن الحصص التدريبية وعدم اهتمامه بها، قرر النادي فرض غرامة على لاعبه البلجيكي وتحذيره من تكرار هذه السلوكيات.

ولم يكن يانيك كاراسكو فقط هو المعاقب من قبل إدارة داليان يفانج، حيث تمت معاقبة حارس المرمى يو زكيان لنشره معلومات وسائل التواصل الاجتماعي غير المصرح بها.

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يذكر أن يانيك كاراسكو كان قد انضم إلى صفوف داليان يفانج الصيني مطلع عام 2018 قادمًا من أتليتيكو مدريد الإسباني.