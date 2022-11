كاراجر ردًا على رونالدو: 99% من جمهور مانشستر يقف في صف تين هاج

رد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي على تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والتي أكد خلالها أنه لا يحترم الهولندي إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر".

رونالدو خرج بتصريحات صادمة خلال حواره المطول مع الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان، هاجم خلالها إدارة مانشستر يونايتد وتين هاج، مؤكدًا أنه عاد إلى النادي بدافع الحب والعاطفة في المقام الأول. طالع التفاصيل

كاراجر لم يتأخر كثيرًا في الرد على تصريحات رونالدو، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث كتب تغريدتين للرد على "صاروخ ماديرا".

وكتب كاراجر: "رونالدو قال إنه لا يحترم المدرب، لكن تحت إدارة تين هاج، أعلن رونالدو أنه يريد الرحيل، ورفض الدخول كبديل، وخرج من الملعب، وغادر المباريات قبل نهايتها".

وأضاف: "99% من جماهير مانشستر يونايتد ستكون في صف إريك تين هاج، والذي يُظهر مدى سوء تعامل رونالدو مع كل هذا".

