رونالدو: مانشستر يونايتد خانني ولا أحترم تين هاج

كريستيانو رونالدو يتحدث أخيرًا عن كواليس ما يحدث معه في مانشستر يونايتد.

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد سئم المعاملة السيئة وقلة الاحترام التي يتم التعامل معه بها في "أولد ترافورد"، وقرر أخيرًا كسر صمته والحديث عن التكهنات المتعلقة بمستقبله.

رونالدو أجرى حوارًا مطولًا مع الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان، والذي نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وخلال المقابلة، أكد رونالدو أنه يشعر بالخيانة من الطريقة التي تمت معاملته بها من قبل مانشستر يونايتد، وأبدى انزعاجه من أنه أصبح كبش الفداء الذي يُلقى عليه اللوم في كل ما يحدث بشكل خاطئ في النادي، ويعتقد أنه يتم إجباره بشكل ممنهج على الرحيل عن النادي.

رونالدو تحدث أيضًا عن المدربين الثلاثة الذين عمل معهم منذ عودته إلى مانشستر يونايتد، بداية من زميله السابق في "الشياطين الحمر" أولي جونار سولشاير، والذي أكد "صاروخ ماديرا" أنه يكن له كل الاحترام.

أما بالنسبة للمدربين الآخرين، رالف رانجنيك وإريك تين هاج المدير الفني الحالي للفريق، فإن رونالدو لديه رأي صادم.

النجم البرتغالي قال عن رانجنيك، الذي لم يقم بتدريب أي فريق لأكثر من عقد من الزمان: "إذا لم تكن حتى مدربًا، فكيف تكون رئيسًا لمانشستر يونايتد؟ لم أسمع به من قبل".

أما عن تين هاج، الذي أوقف رونالدو في أكتوبر الماضي لرفضه المشاركة كبديل في الدقائق الأخيرة ضد توتنهام، قال: "أنا لا أحترمه، لأنه لا يُظهر لي أي احترام، إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدًا".

🚨 Cristiano Ronaldo tells @PiersMorgan: "Manchester United have betrayed me. I've been made black sheep. I don't respect Erik ten Hag". #MUFC pic.twitter.com/hlQcbYyfTE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2022

وتطرق رونالدو إلى الانتقادات التي وجهها له زميله السابق واين روني، حيث قال: "لا أعرف لما ينتقدني بشدة، ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب على أعلى مستوى"، قبل أن يضيف ضاحكًا: "لن أقول إنني أبدو أفضل منه، ولكنها الحقيقة".

النجم البرتغالي شدد على أنه لم يلمس أي تطور في مانشستر يونايتد، سواء في المرافق أو ملعب التدريبات، منذ رحيله في 2009 وحتى اليوم، وقال: "التطور كان صفرًا، منذ رحيل السير أليكس فيرجسون ولم يحدث أي تقدم في هذا النادي".

وأردف: "السير أليكس فيرجسون يعرف أكثر من أي شخص أنّ الأمور لا تسير في الطريق الصحيح، هو يعرف والجميع يعرف، ومن لا يرى ذلك فهو أعمى".

وأكمل: "أعتقد أن الجمهور يحتاج لمعرفة الحقيقة، عدت لمانشستر يونايتد لأنني أبحث عن الأفضل للفريق، ولكن هناك أشياء في الداخل لن تساعدنا على الوصول للقمة مثل مانشستر سيتي أو ليفربول أو حتى آرسنال، نادٍ بهذا الحجم يجب أن يكون على القمة ولكنّه ليس كذلك".

"تمت خيانتي"



كريستيانو رونالدو يخرج عن صمته ويهاجم مسؤولي يونايتد 😡 pic.twitter.com/3O60zWZDK2 — GOAL Arabia (@GoalAR) November 13, 2022

وتابع: "كما قال بيكاسو، يجب أن تدمر إن أردت البناء، ولو أرادو أن يبدأوا بي فلا توجد مشكلة، أحب مانشستر يونايتد والجمهور، لقد كانوا دائمًا بجواري، إن أرادوا تصحيح الأوضاع فعليهم القيام بالكثير من الأمور".

وعن هدفه في مونديال قطر، قال رونالدو: "هدفي الفوز بكأس العالم مع البرتغال، وبعدها أعود لمانشستر يونايتد لتصحيح الأوضاع بشكل أو بآخر".

واختتم رونالدو: "الجمهور أهم شيء في كرة القدم، نحن نلعب لأجلهم، وهم بجواري دائمًا وأراهم في الشوارع يأتون لي ويعبرون عن تقديرهم لما أقدمه لكرة القدم، الجمهور في كل مكان ولذلك أقوم بهذه المقابلة، لأن هذا هو الوقت المناسب للتحدث من قلبي".