كاراجر ردًا على تصريحات فان دايك: آمل أن تتمكن من الحفاظ على نظافة شباكك أمام ريال مدريد!

تحدي كبير رد به جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، على تصريحات سابقة من فيرجيل فان دايك مدافع الريدز، الذى سبق وأن استبعد الإنجليزي الدولي السابق من أن يكون أحد أساطير الدفاع.
فان دايك صرح أن جول ماتيب وإبراهيما كوناتيه زميليه في الفريق أفضل من كاراجر الذي لا يؤهله مستواه للتواجد ضمن قائمة الفريق حتى لو كبديل على مقاعد البدلاء ويرى أن مكانه في المدرجات.
واستغل كاراجر وقوع ليفربول مع ريال مدريد في قرعة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، وهو النادي الذي يمثل حجر عثرة للريدز في الشامبيونزليج خلال السنوات الماضية، حيث حرمه من رفع اللقب مرتين بالإضافة لطرده من ربع نهائي النسخة قبل الماضية.
ونشر المدافع السابق لليفربول تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "آخر فريق لنادي ليفربول يهزم ريال مدريد، 5-0 في مجموع المباراتين!".
وأتم موجهًا حديثه لفان دايك: "نأمل أن تتمكن من الحفاظ على نظافة شباكك في المباراتين القادمتين!".
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