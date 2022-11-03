"كل مدافعي ليفربول أفضل منه".. فان دايك يستهين بأسطورة الريدز!

أحمد جمال
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Virgil van Dijk Liverpool 2022-23Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازليفربولفيرجيل فان دايك

تصريح ليس به أي قدر من الدبلوماسية!

تصريجات مفاجئة من نجم دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك عن أحد أساطير الريدز وهو جايمي كاراجير المثير للجدل دائمًا.

فان دايك تخلى عن الدبلوماسية حين سأله جاري نيفيل في شبكة "سكاي" عما إذا كان كاراجير يستحق أن يدخل تشكيلة أفضل 11 لاعبًا في ليفربول حاليًا، ليجيب بالنفي وبشكل قاطع.

الهولندي قال: "تشكيلة الـ11؟ لن يدخل أصلًا تشكيلة الفريق الكاملة، لن يكون ضمن 20 لاعبًا، سيكون في المدرجات!".

وأضاف: "عليك أن تفكر بالأمر، مدافعان فقط لديك في تشكيلة مثل تلك التشكيلة، الآن لحسن الحظ ألعب أنا ومعي جو جوميز، لدينا أيضًا ماتيب وكوناتيه، لن يكون أمام أي من هؤلاء".

وأضاف: "لقد لعب العديد والعديد من المباريات مع ليفربول، ولكن أعتقد في كرة القدم الحديثة، سيكون ماتيب وكوناتيه متفوقين عليه".

كاراجير المثير للجدل كان له موقف مؤخرًا مع كريستيانو رونالدو حين رفض الأخير مصافحته قبل إحدى المباريات بسبب النقد الذي وجهه الإنجليزي له، يبدو أن العداوات الشخصية تنال الآن من كاراجير!.

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