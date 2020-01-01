كابيلو: أخبروني أنهم في برشلونة لا يمتلكون أفكارًا واضحة

فابيو كابيلو يتحدث عن مشاكل برشلونة والمزيد منها

قال المدرب الإيطالي الكبير فابيو كابيلو إن مستشار برشلونة السابق أريدو بريدا اعترف له بالمشكلة الأكبر في النادي الكتالوني.

وكان برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة الكارثية أمام بايرن ميونخ بـ 8 أهداف مقابل هدفين لتزداد كوارث الفريق مؤخرًا.

وحول ذلك، قال فابيو كابيلو إن مشكلة برشلونة هي أنهم لا يمتلكون أفكارًا واضحة، وهذا ما اعترف له به أريدو بريدا المستشار السابق للنادي.

المزيد من الفرق

وأضاف: "برايدا أخبرني أنه في برشلونة لم تكن لديهم أفكار واضحة حول ماذا يختارون عندما يقررون إجراء التعاقدات أو اختيار بعض اللاعبين"

وتابع: "برايدا عمل لفترة طويلة في برشلونة وكان يخشى بالفعل أن يحدث شيء ما بكارثية ما حدث في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ"

وأردف: "أزمة برشلونة جاءت بالفعل بناء على تراكمات كثيرة وليست وليدة يوم أو نتيجة لهذه الكارثة التاريخية الأخيرة بالخسارة أمام بايرن ميونخ"

رحيل ميسي وتغيير مدربين.. ظواهر متوقعة بسبب دوري الأبطال

يذكر أن برشلونة يعاني على الصعيد الإداري بصورة كبيرة وسط وجود الكثير من الخلافات والمشاكل بين جدرانه إداريًا وفنيًا.