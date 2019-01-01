كأس ملك إسبانيا| جيرونا يواصل ترسيخ العقدة أمام سيميوني

وفياريال يتعادل مع إسبانيول بهدفين لمثلهما..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه جيرونا بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

سجل هدف التقدم للروخيبلانكوس أنتوان جريزمان في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من نيكولا كالينيتش. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وفي الدقيقة 34 نجح أنتوني لوزانو في إدراك التعادل بعد تمريرة من أليكس جارسيا.

وسجلت تلك المباراة استمرار عقدة جيرونا في وجه دييجو سيميوني، الذي لم يلعب مثل هذا العدد بلا فوز أمام أي فريق سوى هذا الكتالوني بـ4 تعادلات.

4 - Diego Simeone has played more competitive games without a win against Girona than versus any other side as Atletico de Madrid manager (D4). Obstacle pic.twitter.com/veYnyKnGdJ — OptaJose (@OptaJose) January 9, 2019

وستقام مباراة الإياب على ملعب أتلتيكو مدريد "واندا ميتروبوليتانا" في السادس عشر من الشهر الجاري.

على الجانب الآخر قلب فياريال الطاولة على ضيفه إسبانيول محولاً الخسارة بفارق هدفين إلى تعادل (2-2) في إطار الدور ذاته.

تقدم داردر في الدقيقة 15، وأضاف لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 71، فيما عاد فياريال بهدفي إكامبي وكارلوس باكا في الدقيقتين 85 و89.