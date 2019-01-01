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كأس ملك إسبانيا| جيرونا يواصل ترسيخ العقدة أمام سيميوني

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وفياريال يتعادل مع إسبانيول بهدفين لمثلهما..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه جيرونا بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

 

سجل هدف التقدم للروخيبلانكوس أنتوان جريزمان في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من نيكولا كالينيتش.

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وفي الدقيقة 34 نجح أنتوني لوزانو في إدراك التعادل بعد تمريرة من أليكس جارسيا.

وسجلت تلك المباراة استمرار عقدة جيرونا في وجه دييجو سيميوني، الذي لم يلعب مثل هذا العدد بلا فوز أمام أي فريق سوى هذا الكتالوني بـ4 تعادلات.

 

وستقام مباراة الإياب على ملعب أتلتيكو مدريد "واندا ميتروبوليتانا" في السادس عشر من الشهر الجاري.

على الجانب الآخر قلب فياريال الطاولة على ضيفه إسبانيول محولاً الخسارة بفارق هدفين إلى تعادل (2-2) في إطار الدور ذاته.

تقدم داردر في الدقيقة 15، وأضاف لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 71، فيما عاد فياريال بهدفي إكامبي وكارلوس باكا في الدقيقتين 85 و89.

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