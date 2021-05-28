تقارير.. خطوة جدية من السعودية لاستضافة كأس العالم 2030

السعودية تُنافس على تنظيم مونديال 2030

كشفت صحيفة تايمز الإنجليزية عن خطوة جدية من جانب السعودية لاستضافة كأس العالم 2030، مشيرة إلى أن الملف السعودي قد يكون منافسًا قويًا للملف البريطاني والأيرلندي المشترك.

الصحيفة الشهيرة أوضحت أن الحكومة السعودية تعاونت مع شركة استشارية أمريكية لاختيار الاستراتيجية الأفضل لتقديم ملفها لاستضافة مونديال 2030.

وأشارت تايمز إلى أن السعودية لا تُمانع تنظيم كأس العالم 2030 بالاشترك مع دولة أخرى من قارة مختلفة، حتى لو كانت أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر يُفسر اقتراح السعودية إقامة كأس العالم كل عامين بدلًا من 4 سنوات، مؤكدة أن المملكة ترتبط بعلاقات قوية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وخاصة رئيسه جياني إنفانتينو.

يُشار إلى أن مونديال 2022 سيُقام في قطر، فيما ستلعب بطولة 2026 في ملاعب أمريكا وكندا والمكسيك وستضم 48 منتخبًا بدلًا من 32.