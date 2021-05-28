الأهلي يُنافس العين على نجم برشلونة السابق

الأهلي يبحث عن مدرب جديد لقيادته في الموسم القادم

تُعد هوية المدير الفني الجديد للنادي الأهلي السعودي الشغل الشاغل لجماهيره حاليًا، ذلك بعدما استقرت الإدارة بقيادة ماجد النفيعي على عدم تجديد عقد المدرب الحالي لورينت ريجيكامب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي.

الأهلي كان قد تعاقد مع ريجيكامب في أواخر مارس الماضي لقيادته حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تجديد العقد لعام جديد، لكن الفريق لم يُحقق تحت قيادة المدرب الروماني النتائج المرجوة، سواء في دوري أبطال آسيا أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

من هو نجم برشلونة السابق المرشح لتدريب الأهلي؟

صحيفة البلاد السعودية أفادت أن جيوفاني فان برونكهورست هو أحدث المنضمين لقائمة المرشحين لتدريب الأهلي خلال الموسم القادم، مشيرة إلى أن الفريق الجداوي يجد منافسة قوية من العين الإماراتي على خدمات المدرب الهولندي.

مصادر صحفية أخرى كانت قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين الإدارة الأهلاوية والمدرب الإسباني رافائيل بينيتيز الذي سبق أن قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا وتولى تدريب عدة أندية أوروبية أبرزها الإنتر وريال مدريد وفالنسيا.

ما هي مسيرة برونكهورست التدريبية؟

صاحب الـ46 عامًا والذي ارتدى قميص البارسا خلال الفترة من 2003 حتى 2007 وتُوج معه بالعديد من البطولات بدأ مسيرته التدريبية مع فينورد عام 2015 وقاده حتى عام 2019.

برونكهورست تُوج مع فينورد بالدوري الهولندي موسم 2016-2017، بجانب بطولتين لكأس هولندا ولقبين لكأس السوبر الهولندي.

موسم كارثي للأهلي والعين في السعودية والإمارات

عاش الأهلي والعين موسمًا كارثيًا في 2020-2021، سواء في الدوريين السعودي والإماراتي أو دوري أبطال آسيا، ولذا يرغب الناديان في التعاقد مع مدرب جديد للبدء من جديد في الموسم القادم.

العين أنهى دوري الخليج العربي الإماراتي في المركز السادس بفارق 16 نقطة عن البطل الجزيرة، فيما يتواجد الأهلي حاليًا وقبل جولة واحدة من نهاية الدوري السعودي في المركز الثامن.

العين خرج من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2021، فيما غادر الأهلي البطولة من دور المجموعات، وقد فشل الفريقان في التأهل للنسخة الجديدة.

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