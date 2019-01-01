إيطاليا تتجه لتطبيق النموذج الإسباني في كأس السوبر

والسعودية تحتضن البطولتين

تحدثت أنباء عن توجه إيطالي للعب كأس السوبر الإيطالي على النظام الإسباني الذي سيقام في يناير المقبل بالمملكة العربية السعودية بمشاركة أربعة فرق.

وتلعب أندية برشلونة، بطل الدوري، فالنسيا، بطل الكأس، ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد في جدة مطلع العام الجديد لتحديد بطل السوبر الإسباني عن الموسم الماضي.

وذكرت "كوريري" أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يفكر في تطبيق نظام الدورة المجمعة وزيادة عدد الفرق المشاركة بالبطولة بداية من الموسم المقبل.

أزمة جديدة في الكرة الإيطالية والسبب لاتسيو

وأشارت الصحيفة أن العائد المادي المرتفع الذي سيتحصل عليه الاتحاد الإسباني وأنديته، قرابة 30 مليون يورو، هي الحافز الرئيسي لتغيير النظام الحالي.

وكشف التقرير أن المفاوضات بدأت بالفعل بين الاتحاد والرعاة والمملكة العربية السعودة من أجل رفع عدد الفرق إلى أربعة بداية من الموسم القادم.

ويُلعب السوبر الإيطالي بين يوفنتوس، بطل الدوري، ولاتسيو، حامل لقب الكأس، مساء الأحد المقبل في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

وانتصر يوفنتوس العام الماضي على ميلان بهدف نظيف من توقيع كريستيانو رونالدو بالرياض.