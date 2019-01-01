أزمة جديدة في الكرة الإيطالية والسبب لاتسيو

المشاكل تتوالى على السيري آ

تقدم ماريو سيكالا، المفوض بتسيير الأعمال كرئيس لرابطة الدوري الإيطالي، باستقالته، في أحدث الأزمات بأروقة الكرة الإيطالية هذا الأسبوع.

وانشغل الرأي العام الإيطالي بفضيحة الحملة المناهضة للعنصرية من قبل رابطة الدوري، وما تلاها من انتقادات لاستخدام قرود، والاعتذار الرسمي من الرابطة.

وذكرت "أنسا" أن سيكالا تقدم باستقالته على إثر الكشف عن شغله منصباً استشارياً في مجلس إدارة لاتسيو، الأمر الذي لم يفصح عنه وقت التقدم لمنصبه كرئيس رابطة الدوري.

وكان سيكالا تولى المنصب في الثالث من ديسمبر الحالي بعد استقالة الرئيس السابق جايتانو ميتشيتشي وعدم تعيين بديل دائم.

وتشير التقارير لاحتمالية عودة الرئيس السابق جيانكارلو أبيتي مجدداً، أو تعيين المدير العام الحالي للاتحاد ماركو برونيلي، أو القاضي جيراردو ماسترانديا في المنصب الشاغر.

ويقدم لاتسيو موسماً مميزاً يجلس فيه على بعد ثلاث نقاط فقط من قمة ترتيب السيري آ بعد البداية القوية لأبناء سيموني إنزاجي محلياً.