كأس الاتحاد الإنجليزي .. أرسنال يحقق فوزاً مريحاً على ليدز ويتأهل لمواجهة بورنموث

بأقل مجهود أرسنال يتغلب على ليدز

حقق أرسنال، فوزاً سهلاً على حساب ليدز يونايتد بهدف نظيف في ختام مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ليدز سيطر على مجريات الشوط الأول، وفاجئ أرسنال في أكثر من مرة، وكان الأكثر خطورة خلال أول 45 دقيقة من عمر المباراة.

أخطر فرص الشوط الأول، كانت في الدقيقة 15 عندما تعاطفت العارضة مع أرسنال، وأبعدت تسديدة بامفارد مهاجم ليدز إلى ركلة مرمى.

وسريعاً، كاد ليدز أن يسجل الهدف الأول، لولا تألق الحارس مارتينيز الذي تصدى لركة حرة مباغتة وأبعدها لركلة مرمى.

تغير الحال في الشوط الثاني، وسيطر الجانرز على مجريات اللعب، وفي أول عشر دقائق نجح في خطف هدف التقدم.

وفي الدقيقة 51، كاد لاكازيت أن يسجل الهدف الأول لفريقه، بتسديدة قوية ولكنها تمر بسلام على مرمى ليدز.

وفي الدقيقة 55 بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لاكازيت، ارتطمت في الدفاع وغيرت اتجاهاها ووصلت إلى الشاب نيلسون الذي وضعها بلمسة واحدة في الشباك.

وبهذه النتيجة، سيلاقي أرسنال بورنموث في الدور ثمن النهائي للبطولة في الخامس والعشرين من يناير الحالي.