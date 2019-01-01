أمرابط: أكملت مباراة كوت ديفوار مصابًا، سعيد بدعم جماهير مصر والجزائر

نجم المغرب يتحدث قبل مواجهة جنوب أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى نور الدين أمرابط نجم المنتخب المغربي سعادته بدعم جماهير مصر والجزائر لفريقه خلال كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا على الأراضي المصرية.

ونجح منتخب أسود الأطلس في حجز مقعده في دور الـ16 من البطولة بجمعه 6 نقاط من انتصاريه على ناميبيا وكوت ديفوار، ويستعد حاليًا لاختتام مشواره في دور المجموعات باللعب ضد جنوب أفريقيا.

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وأكد لاعب النصر السعودي رغبته بالفوز على جنوب أفريقيا للحفاظ على صدارة المجموعة والتأهل برصيد 100% من النقاط، مشددًا أن فريقه يمتلك مزيجًا من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة وهم جاهزون تمامًا لمواجهة البافانا بافانا.

وأضاف حول المباراتين السابقتين "لعبنا مباراتين جيدتين أمام ناميبيا وكوت ديفوار، سواء من حيث الأداء أو النتيجة. علينا الفوز على جنوب أفريقيا لأنه سيمنحنا دفعة معنوية هائلة للمراحل القادمة من البطولة".

وعن دعم الجماهير العربية، قال أمرابط "نحن سعداء بدعم الجماهير العربية لكل المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وسعيد بمساندة جماهير مصر والجزائر لنا".

أخيرًا قال اللاعب أنه أتم مباراة كوت ديفوار مصابًا في كاحله، لكنه طمأن الجمهور بأن لديه الوقت الكافي للتعافي وليكون جاهزًا لمواجهة جنوب أفريقيا.