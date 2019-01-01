رسميًا - الترجي يتعاقد مع مدافع وفاق سطيف
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الترجي التونسي عن ضم عبد القادر بدران؛ مدافع وفاق سطيف الجزائري، لمدة ثلاثة مواسم، تنتهي بصيف عام 2022.
صاحب الـ27 عامًا يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع مركزه الأساسي، بجانب لاعب الوسط المدافع.
رسمياً – الريان يتعاقد مع فرانك كوم من الترجي
وكان بدران قد انضم لوفاق سطيف في صيف عام 2016 قادمًا من نادي البليدة الجزائري، الذي نشأ في صفوف ناشئيه.
عبد القادر شارك الموسم الماضي مع الفريق الجزائري في 25 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف.
ويعد المدافع الجزائري ثالث صفقات باب سويقة الصيفية، حيث أنهى اتفاقه مع مواطنه بلال بن ساحة؛ مدافع نادي دفاع تاجنانت الجزائري، والتونسي فادي بن شوق؛ جناح أيمن البنزرتي التونسي.
جيرارد مثل الذهب، لا يصدأ أبدًا! ✨😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019
ما أجمل أن يكون مدربك أسطورة مثل جيرارد فهو يُطبق لك ما يُريده داخل الميدان👌
انظروا إلى جيرارد وهو بعمر الـ39 عامًا أفضل من لاعبين حاليين 👀😲pic.twitter.com/5SmbyI990x