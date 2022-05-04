قيمته خمسة مليارات .. رفض عرض عائلة راتكليف للاستحواذ على تشيلسي!

تم رفض عرض الملياردير البريطاني جيم راتكليف للاستحواذ على نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل خمسة مليارات يورو.

راتكليف أطلق تحديًا متأخرًا للمهتمين بالاستحواذ على تشيلسي، وعلى رأسهم تحالف الأمريكي تود بولي، والذي أصبح المرشح الأوفر حظًا للسيطرة على فريق "ستامفورد بريدج".

راتكليف أجرى محادثات مع صندوق أنصار تشيلسي حول عرضه، وأفادت مؤسسة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية أنه من المقرر أن يلتقي بلاعب "البلوز" السابق بول كانوفيل، الذي أظهر بالفعل دعمه لمعسكر بولي.

ماذا قيل؟

أكد توم كروتي، المدير في مجموعة إنيوس المملوكة لراتكليف، أن البنك المسؤول عن بيع تشيلسي رفض عرضهم.

وقال كروتي في تصريحات نقلتها بلومبيرج: "لقد تم رفض عرضنا، لكننا سنواصل تذكير الناس بأننا ما زلنا هنا".

وأضاف: "سنواصل التعامل مع قاعدة الجماهير، نرى أنفسنا كعرض يعتمد على المشجعين".

مالك تشيلسي الجدد يجب أن يكون بريطانيًا!

ويعد السير مارتن روتون مرشحًا آخر لشراء تشيلسي من المالك الحالي، الروسي رومان أبراموفيتش.

اللورد سيباستيان كو هو جزء من عرض بروتون، وقد حذر الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين من أنه يجب الحذر عند اختيار العرض المفضل.

وقال في تصريحات إعلامية: "المشجعون مثلي يريدون حلًا لهذا، لكنهم يريدون التأكد من أن النادي سيكون بين أيدي أمينة، وأن النادي ليس مثقلًا بالديون على مدار الخمسين عامًا القادمة".

وأضاف: "بصفتي شخصًا شارك في الرياضة، هناك فراغ هنا ويجب علينا الحذر، وهو ما سيؤثر على اللاعبين بالتأكيد".

وأكمل: "أن تكون جالسًا في ملعب يتواجد فيه 10 آلاف مشجع فقط لأنه لا يمكنك بيع التذاكر، فإن هناك مشكلة".

وتابع: "يجب اتخاذ بقية القرارات بشكل صحيح، هناك عملية وستحدث لمرة واحدة، لا ترى أن الأندية يتم بيعها في هذه الظروف، لذا يتعين على الحكومة أن تكون واضحة حقًا فيما تريده من هذا".

وانضم رياضي سباقات المضمار السابق إلى معسكر بروتون لأنه يعتقد أن النادي يجب أن ينتهي به الأمر في أيدي البريطانيين.

وقال "النادي بريطاني. أعتقد حقا أن النادي يجب أن ينتهي بملكية بريطانية".

وتابع: "أنا لست شوفانيًا، أعيش في عالم رياضي عالمي، لكني أعتقد أن كرة القدم مختلفة".

وأكمل: "ما زلت أعتقد أنه لا يزال هناك طريق طويل يمكن للنادي قطعه، إذا نظرت إلى تشيلسي بالنسبة للأندية الأوروبية الكبيرة الأخرى، ما زلت أعتقد أنه من المحتمل أن يكون هناك القليل إذا كنا صادقين بشأن ذلك".

واختتم كو: "أريد أن أتأكد من أن تشيلسي فريق أقوى وأكثر حيوية، وبصمة عالمية أكبر".

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